«ДНР»: Больше всего заболевших коронавирусом в Донецке и Макеевке

Наибольшее число инфицированных коронавирусом на подконтрольной группировке «ДНР» территории зафиксировано в Донецке и Макеевке. Об этом в эфире сепаратистского телеканала «Оплот ТВ» заявила «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко.



Причина, по ее словам, в том, что это самые большие города и миграция людей там, по сравнению с другими населенными пунктами, больше.



Она также сообщила, что заболевшие также есть в Горловке и в Енакиево.

«ДНР» подтвердила 78 случаев COVID-19 на подконтрольной ей территории, два человека скончались.