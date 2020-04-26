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«ДНР»: Больше всего заболевших коронавирусом в Донецке и Макеевке

26 апреля 2020, 10:11

«ДНР»: Больше всего заболевших коронавирусом в Донецке и Макеевке

Наибольшее число инфицированных коронавирусом на подконтрольной группировке «ДНР» территории зафиксировано в Донецке и Макеевке. Об этом в эфире сепаратистского телеканала «Оплот ТВ» заявила «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко.

Причина, по ее словам, в том, что это самые большие города и миграция людей там, по сравнению с другими населенными пунктами, больше.

Она также сообщила, что заболевшие также есть в Горловке и в Енакиево.

«ДНР» подтвердила 78 случаев COVID-19 на подконтрольной ей территории, два человека скончались.

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