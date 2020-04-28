«ЛНР» останавливает общественный транспорт и пассажирские перевозки

Группировка «ЛНР» вводит строгий режим самоизоляции жителей с 1 по 12 мая. Об этом пишет сепаратистский ресурс ЛИЦ.
Так, в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) запрещаются все виды пассажирских перевозок за исключением граждан с собственным транспортом, а также передвижение транспорта специализированных служб и доставки продовольственных товаров.
С 30 апреля по 12 мая прекращается передвижение общественного транспорта.
Отмечается, что почта и предприятия непрерывного цикла продолжат работу в штатном режиме.
При этом группировка готовится возобновить работу рынков и пассажирского транспорта с 13 мая.
На подконтрольной группировке «ЛНР» территории число заболевших коронавирусом возросло до 119.
Коронавирус в Украине выявлен у 9410 человек без учета оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Из них 239 человек умерли, а 992 — выздоровели. За сутки диагноз подтвердился у 401 человека. В Донецкой области число пациентов с COVID-19 составляет 52 человека, в Луганской области - 32.