«ЛНР» зафиксировала 119 случаев COVID-19

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории число заболевших коронавирусом возросло до 119. Об этом сообщила глава «минздрава» Наталия Пащенко.



Уточняется, что при этом умер один пациент.



Высокие показатели заболеваемости COVID-19 регистрируются в Первомайске, Кадиевке (бывш.Стаханов), Свердловске, Алчевске, Брянке и Перевальске.



«Не менее напряженная ситуация и в других городах и районах», — подчеркнула Пащенко.



По ее словам, с 22 апреля ежедневно фиксировалось более 10 случаев заболевания, а 25 апреля — 31 случай.

Коронавирус в Украине выявлен у 9410 человек без учета оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Из них 239 человек умерли, а 992 — выздоровели. За сутки диагноз подтвердился у 401 человека. В Донецкой области число пациентов с COVID-19 составляет 52 человека, в Луганской области - 32. На Донетчине от коронавируса выздоровел одиннадцатый пациент.



На неподконтрольной территории Донетчины выявлено 11 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших, которых признает группировка «ДНР», теперь составляет 89.