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Парламент согласился рассмотреть банковский законопроект по особой процедуре

30 апреля 2020, 15:22

Парламент согласился рассмотреть банковский законопроект по особой процедуре

Верховная Рада поддержала применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта о банковской деятельности («антиколомойский закон»). За это решение проголосовали 255 народных депутатов на внеочередном заседании.

Теперь депутатская фракция или группа в двухдневный срок имеет право определить не более пяти предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и отправить в адрес комитета письмо с указанием номеров и инициаторов таких предложений, поправок в сравнительной таблице законопроекту, подготовленному ко второму чтению.

Каждый внефракционный депутат, предложения, поправки которого не учтены главным комитетом, имеет право определить не более одной своей неучтенной предложения или поправки, на которой он настаивает, и направить в адрес главного комитета письмо с указанием ее номера в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую входят также все учтенные им предложения и поправки.

Согласно принятому 16 апреля закону о противодействии «поправочному спаму», особая процедура применяется, если к законопроекту, который готовится ко второму чтению (кроме проекта кодекса, рассматриваемому Верховной Радой по специальной процедуре), подано предложений и поправок в количестве, в пять раз или более превышающем количество статей проекта первичного законодательного акта, но не менее 500.

Законопрект о борьбе с «поправочным спамом» был принят на фоне внесения к законопроекту о банках 16 тысяч поправок, что стало рекордом парламента.

Принятие банковского закона открывает получение транша МВФ.

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