На Донбассе ранены двое украинских военных в результате обстрелов

С начала суток пятницы, 1 мая, на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, их эвакуировали в лечебные учреждения. «Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное», — отмечается в сообщении.



В штабе сообщили, что с начала текущих суток боевики 9 раз открывали огонь по украинским позициям. Подчеркивается, что применялись запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.



Уточняется, что боевики трижды нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В частности, были обстреляны позиции ООС неподалеку Богдановки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.



Неподалеку Водяного боевики дважды применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» огонь по украинским позициям вблизи Крымского производился из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, было выпущено 10 мин 120-го калибра. По окраине Пивденного боевики вели огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского применяли 82-мм минометы.



В штабе отметили, что украинские военнослужащие открывали ответный огонь.



За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 15 случаев нарушения «режима тишины» со стороны боевиков, обошлось без потерь.



«Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», — подытожили в штабе.