«ЛНР» заявила о 144 случах коронавируса

Группировка «ЛНР» заявляет о 144 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Об этом пишет сепаратистский ресурс ЛИЦ.



«На сегодняшний день в ЛНР зафиксировано 144 случая инфицирования новой коронавирусной инфекций COVID-19», — сказала представительница «минздрава» формирования Екатерина Долгополова.

«ЛНР» не сообщала о новых случаях коронавируса с 30 апреля. До этого в формировании заявляли о 129 случаях COVID-19.



По состоянию на утро 4 мая в Украине число случаев коронавируса возросло до 12331. Из них человек 1619 выздоровели, а 303 умерли.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.