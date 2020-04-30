В «ЛНР» заявили о 129 случаях коронавируса

В «минздраве» группировки «ЛНР» заявили, что выявили уже 129 случаев инфицирования коронавирусом.



Утверждается, что из этого числа 12 человек выписано.



Показатели по районам заболеваемости COVID-19 «ЛНР» описывает так: Первомайск — 49 человек, Стаханов — 21 человек, Свердловск — 15 человек, Луганск — 17 человек, Алчевск — восемь человек, Брянка — два человека, Перевальск — три человека.



Ранее «ЛНР» сообщала о летальном случае из-за коронавируса.

Группировка «ЛНР» вводит строгий режим самоизоляции жителей с 1 по 12 мая. Так, в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) запрещаются все виды пассажирских перевозок за исключением граждан с собственным транспортом, а также передвижение транспорта специализированных служб и доставки продовольственных товаров.