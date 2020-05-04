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«ЛНР» закрыла поликлинику в Луганске из-за коронавируса

04 мая 2020, 12:27

«ЛНР» закрыла поликлинику в Луганске из-за коронавируса

Поликлиническое отделение Луганской городской многопрофильной больницы № 4 приостановило работу с 4 мая из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Об этом сообщила представительница «министерства здравоохранения» группировки «ЛНР» Екатерина Долгополова, перелает ЛИЦ.

Когда поликлиника возобновит работу, на данный момент неизвестно. Решение будет действовать до «особого распоряжения».

Долгополова отметила, что закрытие поликлиники связано с «увеличением количества заболевших и контактных лиц». Сколько именно в поликлинике было выявлено случае COVID-19, не уточняется.

Также Долгополова сообщила, что терапевтические участки этой поликлиники будут временно закреплены за другими учреждениями здравоохранения Луганска.

Сегодня «ЛНР» сообщила о росте случаев инфицирования коронавирусом до 144.

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