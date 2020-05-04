В Донецкой области подтверждены три новых случая коронавируса. Все — медработники в Мариуполе. Об этом на странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко.



Отмечается, что инфицированные — 53-летний мужчина и две женщины — 44 и 54 лет. Из круга контактных лиц больных в областной больнице интенсивного лечения.



Всего с начала карантина в области зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни, из них 13 пациентов выздоровели, 68 продолжают лечение, трое умерли.

25 апреля стало известно о 22 случаях инфицирования коронавирусом в Мариуполе, 19 из них - медработники областной больницы. Директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник сообщил, что медики заразились от пациента, который был прооперирован еще до появления симптомов коронавируса.