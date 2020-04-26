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19 новых заболевших коронавирусом в Мариуполе — медики

26 апреля 2020, 15:29

19 новых заболевших коронавирусом в Мариуполе — медики

Из 22 выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Мариуполе — 19 медработники областной больницы. Об этом во время брифинга рассказал директор департамента здравоохранения ДонОГА Владимир Колесник.

Проверку медперсонала на коронавирус начали проводить после того, как заболевание выявили у одного из пациентов.

«Этот больной был прооперирован в отделении и только на третий день после операции у него повысилась температура, появилась клиническая картина. Так как все больные с пневмонией подлежат проверке, после того как у него было выявлен коронавирус, начали проводит проверки пациентов и медперсонала», — рассказал Колесник.

Он также сообщил, что все медики и пациенты больницы пройдут ПЦР-тестирование.

«Потому что у всех 19 сотрудников, у которых получили положительный ответ, ранее экспресс-тесты показали отрицательный результат», — сказал Колесник.

Все выявленные случаи заболевания относятся к легким, без клинических проявлений. Часть людей находятся на самоизоляции дома. Еще часть, среди которых врачи и медсестры, остались на карантин в отделении, поскольку больные продолжают нуждаться в медпомощи.

С сегодняшнего дня областная больница в Мариуполе не будет принимать ургентных (неотложных) больных — их распределят на остальные учреждения здравоохранения города. 
Исключение — нейрохирургии, как единственная в регионе.

В Бахмуте один случай заболевания в связан с посещением заграницы.

«28-летний мужчина возвращался из-за границы. Ехал на машине, где, как выяснилось был еще один инфицированный. Поэтому медики не могут точно сказать — он инфицировался за рубежом или уже здесь», — рассказал глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко.

Еще два - контактные с уже заболевшим. Один из этих случаев — медработник.

В целом, по состоянию на 26 апреля, в Донецкой области зафиксировано 52 случая коронавируса COVID-19. Один заболевший умер, 10 пациентов излечились, 41 - продолжает лечение.

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