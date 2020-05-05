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На Донбассе ранен украинский военный за минувшие сутки

05 мая 2020, 08:22

На Донбассе ранен украинский военный за минувшие сутки

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Там рассказали, что боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Огонь велся по украинским позициям у Верхнеторецкого, Красногоровки, Новотроицкого, Авдеевки, Старогнатовки, Водяного, Широкино, Крымского, Орехово.

Уточняется, что украинские военные открывали огонь в ответ.

В штабе добавили, что с начала текущих суток боевики с 82 мм минометов обстреляли позиции у Невельского. При этом потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе.

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