Шмыгаль: Городской транспорт пока не будет возвращаться к прежнему режиму работы

Городской транспорт пока продолжит работу в режиме карантинных ограничений. Решения об увеличении количества транспорта на карантине отдельно примут мэры. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Украинскому радио».



«Городской транспорт будет работать и дальше в тех режимах, в которых работал. Мэры будут принимать решение об увеличении количества транспорта, об изменении его графика работы», — сказал он.



Шмыгаль отметил, что метрополитен, как и предусмотрено планом Кабмина, полноценно заработает на 4-м этапе выхода из карантина и будет проходить в 2 этапа.



«На третьем этапе ослабления карантинных мер метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе — это практически уже этап завершения эпидемии в Украине — метрополитен будет работать в обычном режиме», — рассказал премьер.



Шмыгаль прогнозирует продление карантина в Украине и после 22 мая.

Кабинет министров на внеочередном заседании 4 мая в рамках первого этапа выхода из карантина принял ряд послаблений. В частности, разрешается работа летних террас кафе, салонов красоты, сервисов бытового обслуживания, нотариусов, стоматологов, а также посещение парков и зон отдыха.