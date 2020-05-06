«ДНР» сообщила о 142 случаях коронавируса

На подконтрольной группировке «ДНР» территории число заболевших коронавирусом возросло до 142 человек. Об этом сообщило «министерство здравоохранения» формирования.



Из них 14 человек выписаны, а четверо умерли. На лечении остается 121 пациент.



За минувшие сутки было выявлено 9 случаев болезни.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



При этом, по оценке командования операцией Объединенных сил, в оккупации — более 400 случаев коронавируса.