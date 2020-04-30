Командующий ООС заявил о более чем 400 случаях COVID-19 в ОРДЛО

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей число заболевших коронавирусом превышает 400 человек, но группировки «ДНР» и «ЛНР» это скрывают. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко в интервью «Укринформу».



«В настоящее время на временно оккупированных территориях нами зафиксировано более четырех сотен случаев инфицирования COVID-19, — подчеркнул Кравченко.



По его словам, «Л-ДНР» пытаются скрыть реальное состояние эпидемической ситуации. «Подавляющее большинство случаев заболеваний, которые имеют схожие с коронавирусом симптомы, квалифицируются как пневмония или острая респираторно-вирусная инфекция», — добавил командующий ООС.



Кравченко утверждает, что в сфере охраны здоровья ситуация в ОРДЛО характеризуется тем, что в больницах инфекционные отделения «переполнены больными с ОРВИ и пневмонией, фактически отсутствуют запасы медицинских масок, перчаток и противовирусных препаратов, не хватает профильных медицинских работников и необходимого оборудования».



По информации командующего ООС, действующий медперсонал обязали под расписку не разглашать сведения относительно реальной эпидемиологической ситуации.



Отметим, что группировка «ДНР» заявила о 100 случаях коронавируса, из них три человека умерли. «ЛНР» сообщала о 119 заболевших и одном летальном случае.