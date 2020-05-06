В Украине не будет массовых мероприятий 8 и 9 мая из-за коронавируса

В этом году в Украине не будет массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Мы накануне Дня памяти 8-го и 9-го мая. В связи с карантином в Украине не будут проводиться массовые мероприятия, поэтому и здесь мы не будем останавливать для того, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовых мероприятий» — сказал он на заседании правительства.



Премьер призвал глав областных государственных администраций лично или на уровне заместителей обеспечить индивидуальное чествование ветеранов в этом году.



«Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином», — подчеркнул Шмыгаль.

Кабинет министров на заседании 4 мая одобрил ослабление карантинных ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая.