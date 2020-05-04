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Карантин в Украине продлили до 22 мая. Но со смягчениями

04 мая 2020, 13:21

Карантин в Украине продлили до 22 мая. Но со смягчениями

Обновлено (14:00). Кабинет министров одобрил ослабление карантинных ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая. Детальный список послаблений будет опубликован в течение двух дней.

Кабинет министров продлит действие карантинных ограничений до 22 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«С 11 мая мы начинаем снятие первых ограничений, как и предусматривалось в нашем плане... Для нас смягчение карантина не означает его полную отмену. Карантин будет продлен до 22 мая», — сказал он.

На сегодняшнем внеочередном заседании в рамках первого этапа выхода из карантина Кабинет министров намерен принять ряд послаблений в сфере торговли и предоставления ряда услуг, а имено снять ограничения на:

  • Парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок);
  • летние площадки кафе и ресторанов на открытом воздухе в заведениях, которые зарегистрированы как операторы мощности;
  • часть объектов индустрии красоты;
  • тренировки в командных видах спорта;
  • заведения бытового обслуживания (музеи, библиотеки);
  • сервисы бытовой техники;
  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
  • кафе (обслуживание на вынос);
  • автомойки, веломагазины, велопрокат;
  • нотариусы, адвокаты, аудиторы, стоматологи.

По состоянию на утро 4 мая в Украине число случаев коронавируса возросло до 12331. Из них человек 1619 выздоровели, а 303 умерли. 

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