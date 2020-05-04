Карантин в Украине продлили до 22 мая. Но со смягчениями

Обновлено (14:00). Кабинет министров одобрил ослабление карантинных ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая. Детальный список послаблений будет опубликован в течение двух дней.
Кабинет министров продлит действие карантинных ограничений до 22 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«С 11 мая мы начинаем снятие первых ограничений, как и предусматривалось в нашем плане... Для нас смягчение карантина не означает его полную отмену. Карантин будет продлен до 22 мая», — сказал он.
На сегодняшнем внеочередном заседании в рамках первого этапа выхода из карантина Кабинет министров намерен принять ряд послаблений в сфере торговли и предоставления ряда услуг, а имено снять ограничения на:
По состоянию на утро 4 мая в Украине число случаев коронавируса возросло до 12331. Из них человек 1619 выздоровели, а 303 умерли.