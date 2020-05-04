Карантин в Украине продлили до 22 мая. Но со смягчениями

Обновлено (14:00). Кабинет министров одобрил ослабление карантинных ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая. Детальный список послаблений будет опубликован в течение двух дней.



Кабинет министров продлит действие карантинных ограничений до 22 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«С 11 мая мы начинаем снятие первых ограничений, как и предусматривалось в нашем плане... Для нас смягчение карантина не означает его полную отмену. Карантин будет продлен до 22 мая», — сказал он.



На сегодняшнем внеочередном заседании в рамках первого этапа выхода из карантина Кабинет министров намерен принять ряд послаблений в сфере торговли и предоставления ряда услуг, а имено снять ограничения на:

Парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок);

летние площадки кафе и ресторанов на открытом воздухе в заведениях, которые зарегистрированы как операторы мощности;

часть объектов индустрии красоты;

тренировки в командных видах спорта;

заведения бытового обслуживания (музеи, библиотеки);

сервисы бытовой техники;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;

кафе (обслуживание на вынос);

автомойки, веломагазины, велопрокат;

нотариусы, адвокаты, аудиторы, стоматологи.

По состоянию на утро 4 мая в Украине число случаев коронавируса возросло до 12331. Из них человек 1619 выздоровели, а 303 умерли.