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Резников допустил сдачу ВНО школьниками из оккупации в режиме онлайн

06 мая 2020, 21:39

Резников допустил сдачу ВНО школьниками из оккупации в режиме онлайн

В Украине разрабатывается программа для получения высшего образования абитуриентами с оккупированных территорий. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В частности, он допустил возможность сдачи школьниками из оккупации внешнего независимого оценивания в режиме онлайн.

«Сейчас работаем с Министерством образования в поиске возможностей, чтобы дети имели возможность сдачи ВНО онлайн или отстрочить сдачу. Сейчас отдельно пишется программа, как обеспечить предоставление высшего образования детям, которые проживают на временно оккупированных территориях», — сказал Резников.

Напомним, что учебный год в школах Украины завершится дистанционно.

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