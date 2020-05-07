Подконтрольные России группировки «ДНР» и «ЛНР» как минимум в два раза искусственно понижают статистические данные по распространению COVID-19 в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Такая же ситуация и в аннексированном РФ Крыму.



Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время онлайн-заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, передает «Укринформ».



«Правозащитные организации сообщают о низком уровне общей медицинской помощи и низком охвате населения диагностикой выявления коронавируса в Крыму и на Донбассе. Российские оккупационные администрации скрывают данные о ситуации относительно распространения заболевания и искусственно занижают (по данным спецслужб — как минимум в 2-2,5 раза) "официальные" статистические данные о выявленных случаях COVID-19», — заявил он.



В то же время украинский дипломат добавил, что международные организации не имеют возможности проверить информацию российских оккупационных властей относительно распространения коронавирусного заболевания в Крыму и на Донбассе.



Он подчеркнул, что лишь за неделю 17-24 марта в Луганской больнице № 7 умерли девять пациентов с диагнозом «пневмония».

«Согласно нашей информации, у всех них были симптомы, характерные для COVID-19, но врачам было запрещено указывать эти факты в медицинских заключениях», — заявил Лоссовский.

Также дипломат отметил о нехватке медицинского персонала, медицинских веществ, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, что в первую очередь ставит под угрозу медиков. Также он усомнился в наличии тест-систем, обнаруживающих коронавирус, что «делает практически невозможным понимание реальной ситуации».



По его словам, одним из основных источников распространения коронавируса остаются люди, едущие в/из России, доступ в которую полностью не закрыт.



«В условиях распространения острого респираторного заболевания COVID-19 РФ не предпринимает достаточных мер, как государство-оккупант в соответствии с нормами международного гуманитарного права, для обеспечения защиты жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий Украины», — подчеркнул украинский дипломат на заседании Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничества.

Напомним, группировка «ДНР» 6 мая объявила о девяти новых случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Общее число больных COVID-19, которое признает формирование, достигло 142. «ЛНР» сообщает о 162 случаях.



У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.