Адаптивный карантин: Минздрав разрабатывает алгоритм для каждого региона

Министерство здравоохранения разрабатывает меры и рекомендации относительно механизма введения адаптивного карантина в регионах. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.



«Государство устанавливает на уровне всего государства определенные правила, а если ситуация ухудшается, то органы местного самоуправления, местные власти усиливают карантин в зависимости от ситуации. Нами сейчас разрабатывается соответствующий алгоритм, соответствующие критерии и меры по рекомендациям именно усиления карантина, я думаю, что на днях мы уже сможем их предоставить нашим регионам», — сказал Степанов.



Он отметил, что в Украине уже введены элементы адаптивного карантина. Так, разрешены плановые операции в регионах, где нагрузка в больницах в связи с COVID-19 составляют не более 50%.

Ранее Кабинет министров опубликовал постановление о послаблениях карантинных ограничений в Украине с 11 мая.