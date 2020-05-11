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Три авиакомпании собираются возобновить рейсы из Украины к концу мая

11 мая 2020, 12:32

Три авиакомпании собираются возобновить рейсы из Украины к концу мая

Две европейских авиакомпании (Czech Airlines и Wizz Аir), а также украинская МАУ планируют возобновить рейсы из Украины к концу мая. Об этом сообщается на сайтах компаний.

Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Украины с 24 мая. Так, из Киева будет по семь рейсов в неделю, можно будет полететь в Прагу (Чехия). Рейсы Прага-Одесса планирует перезапустить с 25 мая с частотой три раза в неделю.

Венгерская компания Wizz Аir готовится к полетам с 23 мая. Уже открыто бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. В частности, лоукостером можно будет полететь в Вену (Австрия).

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) планирует рейсы в Нью-Йорк (США) с 23 мая. Из Киева также можно будет слетать в Берлин, Лондон, Тель-Авив.

Согласно правилам обслуживания, перед посадкой в самолет и на протяжении всего полета все пассажиры, кроме детей в возрасте до 2 лет, должны носить средства защиты для рта и носа (допускаются самодельные хлопковые маски или платки), чтобы гарантировать максимальную защиту от коронавируса.

Напомним, что Еврокомиссия предложила продлить временное ограничение на въезд для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны ЕС и Шенгенской зоны до 15 июня.

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