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Telegram-бот продает персональные данные украинцев. СБУ начала расследование

12 мая 2020, 11:28

Telegram-бот продает персональные данные украинцев. СБУ начала расследование

Служба безопасности Украины начала следственные действия относительно работы Telegram-бота, через который ведется продажа персональных данных украинцев. Об этом сообщил глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также глава Минцифры отрицает, что база данных бота была получена из приложения «Дія».

«В телеграмм заработал бот, который использую большие объемы персональных данных. Сразу активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения Дія. Это невозможно даже теоретически», — подчеркнул Федоров.

По его словам, приложение «Дія» не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. «Количество информации, которая доступна в указанном боте гораздо, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает Дія», — заявил министр.

Федоров также рассказал, что предварительный анализ информации бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в даркнете. «Речь идет о базе данных ПриватБанка, а также других частных (не государственных) баз данных. Например, в боте доступны пароли от ВКонтакте, Linkedin», — отметил глава Минцифры.

Накануне о незаконной работе бота начали писать пользователи Facebook.

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