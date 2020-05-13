Шмыгаль: В Украине число безработных с начала карантина выросло почти на 200 тысяч

Количество безработных в Украине с начала карантина выросло на 197 тысяч человек. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.



«С 12 марта официально зарегистрированных безработных — 197 тысяч. Общее число лиц, получивших статус безработного, по состоянию на 12 мая — 486,764 тысяча человек», — сказал премьер-министр, добавив, что еженедельно этот показатель растет.



По словам Шмыгаля, строительство инфраструктурных объектов в стране позволит создать новые рабочие места.

Карантин в Украине действует с 12 марта в связи с распространением коронавируса. С 11 мая в стране были ослаблены карантинные ограниения.