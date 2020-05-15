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МинВОТ сообщил о всплеске коронавируса в ОРДЛО

15 мая 2020, 18:45

МинВОТ сообщил о всплеске коронавируса в ОРДЛО

В подконтрольных боевикам Докучаевске и Луганске фиксируется всплеск заболевания коронавирусом, который скрывают оккупационные администрации. Об этом заявляют в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По информации министерства, инфекционное отделение больницы № 15 в Луганске заполнено больными на 100%, в связи с чем группировка «ЛНР» реорганизовывает городскую детскую больницу № 1 для приема лиц, контактировавших с больными коронавирусом.

Также «ЛНР» скрывает смерть врача в Должанске. Ранее группировка сообщала о смерти врача-отоларинолога, у которого диагностировали COVID-19 15 апреля.

Кроме этого, МинВОТ сообщает о всплеске заболевания COVID-19 среди медицинского персонала больницы в Докучаевске.

«8 мая одна из медицинских сестер гинекологического отделения умерла, однако в ее диагнозе сделана запись "двусторонняя пневмония" без упоминания о коронавирусе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больница переведена на ограниченный режим работы, работникам и пациентам строго запрещено сообщать любые данные, 8 мая у них временно изымались телефоны для недопущения распространения сведений о реальном состоянии.

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