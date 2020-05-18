СБУ изучит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

Служба безопасности Украины проанализирует ситуацию вокруг двух интервью, которые провел журналист Дмитрий Гордон. Он взял интервью с депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской, которая была «прокурором» Крыма, а также с отставным полковником ФСБ РФ Игорем Гиркиным, который руководил захватом украинских городов на Донбассе весной 2014 года и участвовал в вооруженной оккупации Крымского полуострова.



Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«СБУ изучит ситуацию, связанную с интервью с Поклонской и Гиркиным», - цитирует агентство пресс-центр украинской спецслужбы.