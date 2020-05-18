Новый случай COVID-19 обнаружили в Мариуполе

Один новый случай коронавирусной болезни медики Мариуполя подтвердили у местной жительницы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



Пациентка, 31-летняя жительница Мариуполя, общалась ранее с человеком, у которого обнаружили COVID-19.



С начала объявления карантина в Донецкой области зафиксировано 132 случая COVID-19.

Из них 4 человека погибли, 47 выздоровели, 81 продолжают лечение.

За минувшие сутки, 17 мая, не было выявлено новых случаев заболевания коронавирусом по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области.



По состоянию на утро 18 мая в Украине выявлено 18 616 случаев заболевания коронавирусом. Из них 5 276 пациентов выздоровели, а 535 — умерли.