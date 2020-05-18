В Донецкой области не выявили новых случаев COVID-19 по обе стороны линии соприкосновения

За минувшие сутки не было выявлено новых случаев заболевания коронавирусом по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области.



По данным «министерства здравоохранения» группировки «ДНР» на подеконтрольной формированию территории число случаев заболевани остается на отметке 248. Из них на лечении находится 207 пациентов, еще 36 были выписаны, а пятеро умерли.



Без изменений остается ситуация и на подконтрольной украинским властям части Донецкой области — 131 случай заболевания коронавирусом, передает глава ДонОГА Павел Кириленко. Из них на лечении находится 82 человека, 45 выздоровели, а четверо пациентов скончались.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



При этом представители украинской власти неоднократно заявляли, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу.