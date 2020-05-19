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Гиркин рассказал, как отдавал приказы убивать боевиков и украинских диверсантов

19 мая 2020, 00:43

Гиркин рассказал, как отдавал приказы убивать боевиков и украинских диверсантов

Отставной полковник ФСБ РФ, бывший командир незаконных вооруженных формирований Игорь Гиркин заявил, что отдавал приказы о расстреле боевиков, когда находился в Славянске весной 2014 года. В интервью Дмитрию Гордону он рассказал, что организовал «военный трибунал», в рамках которого по его приказу «казнили» минимум 8 человек.

Гиркин рассказал, что причинами, по которым «суд» вынес приговоры, были мародерство, похищения и пытки в рядах пророссийских боевиков.

Лично Гиркин убил одного боевика, который, как утверждает россиянин, в пьяном виде убил одного и ранил двоих членов его батальона.  

Также он заявил, что боевики под его командованием убивали гражданских, которые планировали или совершали диверсии с применением оружия, а украинских военных брали в плен, чтобы потом обменять. Он уверяет, что к пленным не применяли пытки «там, где он мог это контролировать».

Игорь Гиркин заявил, что на нем частично лежит ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, которое произошло в апреле 2014 года. Гиркин признался, что приказал расстрелять двоих украинских активистов, тела которых нашли вместе с телом убитого депутата.

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