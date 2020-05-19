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Гордон заявил, что брал интервью у Гиркина при содействии спецслужб, а флешки отправил в Гаагу

19 мая 2020, 06:50

Гордон заявил, что брал интервью у Гиркина при содействии спецслужб, а флешки отправил в Гаагу

Журналист Дмитрий Гордон заявил в видеообращении, что его интервью с одним из руководителей боевиков группировки «ДНР» в 2014 году Игорем Гиркиным (Стрелковым) проходило «по содружеству» с украинскими спецслужбами.

«Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто и никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины», — сказал он.

По словам Гордона, флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге. «Эти показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных свидетельских показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе», — подчеркнул он.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов отметил, что сказанное Гиркиным в интервью может быть использовано в уголовных делах.

«Каждый выполняет свою работу. Журналист берет интервью, а я, как прокурор, отвечающий за расследование военных преступлений, анализирую сказанное и исследую факты. Поэтому в данном случае, могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17», — сказал он в комментарии «Цензор.Нет».

Мамедов напомнил, что Международная следственная группа, в которой он представлят интересы Украины, в настоящее время занимается сбором доказательств. «Следствие нередко использует открытые материалы, которые в впоследствии служат аргументами в суде. Например могу привести пресс-конференции четвертого Президента Украины, материалы которой использовали как обоснование того, что он знал о судебном процессе, где он обвиняемый. Журналистов, участвовавших в такой конференции, никто же не хейтил, они помогли, тем самым, работе следствия», — пояснил заместитель генпрокурора.

Почти четырехчасове интервью с Гиркиным вышло на YouTube-канала Гордона в понедельник вечером. 

Представители националистических и ветеранских организаций устроили пикет под офисом журналиста. Участники разрисовали фасад и кидали яйца в здание.

Служба безопасности Украины пообещала изучить ситуацию вокруг интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской.

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