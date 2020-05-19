В Украине продолжает уменьшаться число заболевших коронавирусом за сутки

По состоянию на утро 19 мая в Украине выявлено 18 876 случаев заболевания коронавирусом. Из них 5 632 пациентов выздоровели, а 548 — умерли.



Об этом сообщает Центр общественного здоровья.



За сутки зафиксировано 260 случаев болезни, 13 человек скончались. При этом 356 пациентов выздоровели.



Таким образом, в Украине третий день подряд уменьшается число выявленных случаев коронавируса. Кроме того, второй раз с начала пандемии суточный показатель выздоровевших превысил число заболевших.



Ситуация в регионах:

Отметим, что в Донецкой области был выявлен 132-й случай болезни, но его не успели внести в общую статистику.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.