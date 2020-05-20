Зеленский прогнозирует «нормандскую» встречу после спада пандемии COVID-19

Прнзидент Владимир Зеленский заявил, что встреча в "нормандском формате" должна состояться после окончания пандемии коронавируса в мире.



«В этих условиях сложно сейчас, но и с Германией и с Францией, со всеми мы говорили, все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в "нормандском формате"», — сказал Зеленский на пресс-конференции.





Ранее вице-премьер-министр, глава МинВОТ и первый замглавы делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский готов к новой встрече в «нормандском формате», однако договоренности минувшего саммита в Париже до сих пор не выполнены.