«ЛНР»: За сутки 2 человека скончались от коронавируса, еще у десяти подтвердился диагноз

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) выявлено 10 новых случаев заболевания COVID-19. Еще два человека умерли вследствие осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом заявляют в «минздраве» группировки «ЛНР».



Всего группировка подтверждает 338 случаев заболевания коронавирусом.



Положительные результаты исследования в течение 19 мая зафиксированы у контактных лиц с заболевшими ранее.



«В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.



Отмечается, что за сутки выписаны 15 человек. Еще двое умерли.



Таким образом, в формировании признают шесть летальных исходов вследствие COVID-19.

По состоянию на утро 20 мая в Украине выявлено 19 230 случаев заболевания коронавирусом. Из них 5 955 пациентов выздоровели, а 564 — умерли.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.