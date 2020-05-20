Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 19 тысяч

По состоянию на утро 20 мая в Украине выявлено 19 230 случаев заболевания коронавирусом. Из них 5 955 пациентов выздоровели, а 564 — умерли.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
За сутки зафиксировано 354 случаев болезни, 16 человек скончались. При этом 323 пациентов выздоровели.
Ситуация в регионах:
В Донецкой области накануне выявили 133-й случай коронавируса.
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.
Группировка «ДНР» сообщала о 256 случаях коронавируса. Из них 42 человека уже выписаны, а семеро умерли.
Группировка «ЛНР» подтвердила 328 случаев заражения коронавирусом. Также сообщалось о четырех умерших.
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