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Зеленский ответил, есть ли на Донбассе российские военные

20 мая 2020, 13:10

Зеленский ответил, есть ли на Донбассе российские военные

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что на Донбассе есть разные люди, которые воюют против Украины.

На вопрос, почему он не называет тех, кто стреляет, российскими военными, Зеленский ответил: «Они там разные. Я знаю что там происходит. Там есть россияне, там есть украинцы, которые взяли паспорта и теперь они граждане России, потому что там была паспортизация».

При этом он отметил, что там есть и кадровые российские военные. «Мы все это понимаем. И нет смысла повторять это каждый раз. Нет никакой "зрады" от президента Украины. Мы точно знаем, кто там есть и их количество», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что сторонами конфликта являются Россия и Украина. Он отметил, что это отраженно в Трехсторонней контактной группе, где в переговорах участвуют делегации этих стран, а также ОБСЕ в качестве модератора. Зеленский добавил, что на переговорах также присутствуют представители группировок «ДНР» и «ЛНР», однако указал на их зависимость от РФ.

«Когда какой-то сложный вопрос, то они куда-то выходят и звонят. Мы понимаем, куда они звонят. Мы понимаем, что из России идут команды», — резюмировал президент.

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