Зеленский рассказал о «реальной» ситуации в ОРДЛО из-за коронавируса

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей от местных жителей скрываются реальные данные о заболеваемости коронавирусом.



«У меня же есть реальная информация. У нас же есть реальное количество людей, которых они там прячут без закона. На которых нет никаких средств защиты... У них ничего нет. Нет инфекционных больниц, нет достаточного количества коек», — подчеркнул он.



Зеленский отметил, что Украина предлагала гуманитарную помощь, но группировки «ДНР» и «ЛНР» от нее отказались. Поэтому пришлось договорится напрямую с Международным комитетом Красного креста о помощи ОРДЛО. «И тогда они запустили гуманитарную помощь от Красного креста», — рассказал президент.





Также Зеленский ответил на угрозы глав «Л-ДНР» о приведении своих войск в боевую готовность.

Группировка «ДНР» сообщала о 270 случаях коронавируса. Из них 42 человека уже выписаны, а 9 умерли.



Группировка «ЛНР» подтвердила 328 случаев заражения коронавирусом. Также сообщалось о четырех умерших.