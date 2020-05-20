Зеленский уверен, что приговор для Порошенко еще впереди

Президент Владимир Зеленский уверен, что приговор его предшественникам, в частности Петру Порошенко, еще впереди. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной годовщине президентства.



«Что касается приговора господину Порошенко — я уверен в этом, и уверен, что все еще впереди. Вы видели вчерашний скандал. Они так руководили государством, что их ждет много самых разных приключений и различных приговоров», — сказал Зеленский.



Также президент прокомментировал обнародование аудиозаписей народным депутатом Анреем Деркачем, на которых якобы бывший вице-президент США Джозеф Байден разговаривает с Петром Порошенко. Зеленский сказал, что «это не последний звонок, который увидят украинцы».



Зеленский отметил, что реагировать на эти записи должны правоохранительные органы. Он напомнил, что генеральный прокурор зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата Деркача