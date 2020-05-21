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Стали известны обстоятельства гибели комбата «Луганск-1»

21 мая 2020, 15:53

Стали известны обстоятельства гибели комбата «Луганск-1»

Командир батальона полиции «Луганск-1» Сергей Губанов вместе с тремя другими бойцами 20 мая проводили контрдиверсионную работу по борьбе с контрабандой и недопущению прохода боевиков вблизи поселка Трехизбенка и подорвался на растяжке.

Об этом передает hromadske, ссылаясь на комментарий командира роты №1 Дмитрия Войцеха.

«Они там часто ходили, часто работали. Но в этот раз подорвались на растяжке. Никто не сможет сказать, когда ее там поставили — может месяц назад, может за час до того, как они пришли», — говорит командир роты.

Батальон «Луганск-1» патрулирует линию разграничения от Крымского до Станицы Луганской — это около 100 км. Однако особое внимание было приковано именно к участку в районе Трехизбенка, где подконтрольную и оккупированную территорию разделяет лишь неглубокая река шириной 30 метров.

«Именно на этом месте мы постоянно останавливали контрабанду, которую там переправляют на лодках. Они, видимо, ожидали, что кто-то зайдет, кто-то придет», — рассказал Дмитрий Войцех.

Он уточнил, что среди трех человек, которые получили ранения, один находится в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести, и один (заместитель комбата) получил легкие ранения.

Прощание с Сергеем Губановым состоится 22 мая в 10 утра в помещении Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра в Северодонецке.

Напомним, командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил вечером 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Другие обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Как уточнил спикер МВД Украины Артем Шевченко, комбат погиб в больнице после взрыва неизвестного взрывного устройства в окрестностях фронтового села.

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