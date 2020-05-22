«ДНР» подтвердила 339 случаев коронавируса

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Диагноз был подтвержден у контактных лиц с заболевшими ранее, а также у одного приезжего из России.



Таким образом, «ДНР» подтвердила 339 случаев болезни. Из них 80 человек уже выздоровели, а 9 — умерли. На лечении остается 250 пациентов.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.