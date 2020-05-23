В Украине выявили 432 новых случая коронавируса

По состоянию на утро 23 мая в Украине выявлено 20 580 случаев заболевания коронавирусом. Из них 6 929 пациентов выздоровели, а 605 — умерли. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.



За сутки зафиксировано 432 случая болезни, 17 человек умерли. При этом 344 пациента выздоровели.



Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» сообщила о 339 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Из них 80 человек уже выписаны, а 9 умерли.



Группировка «ЛНР» подтвердила 377 случаев заражения коронавирусом. Из них 133 пациента выписаны, а пятеро умерли.