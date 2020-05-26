СБУ узнала имена боевиков, которых подозревает в гибели двух украинских спецназовцев на Донбассе

Служба безопасности Украины объявила об установлении персональных данных всех боевиков, которые 26 мая 2018 года осуществили артиллерийский обстрел позиций операции Объединенных сил в Луганской области. Во время той атаки погибли двое сотрудников Центра специальных операций «А» СБУ — полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев, еще двое спецназовцев получили ранения.



Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По данным украинской контрразведки, группу боевиков «третьего мотострелкового батальона 4 омсбр Народной милиции ЛНР» возглавлял уроженец России по прозвищу «Шумер». В его подчинении находились трое участников незаконных вооруженных формирований.



Сообщается, что также установлена причастности этой группы боевиков к обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.



В рамках открытого уголовного производства лидеру группы и подопечным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 258 (террористический акт) и частью 1 статьи 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса.