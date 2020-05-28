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В УЗ рассказали, как обеспечат безопасность пассажиров во время карантина

28 мая 2020, 14:30

В УЗ рассказали, как обеспечат безопасность пассажиров во время карантина

В «Укрзализныце» рассказали, что компания учла все рекомендации Минздрава и полностью готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов. Также, по словам и.о. главы правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика, «Укрзализныця» возобновит движение поездов дальнего следования без плацкартных вагонов.

Как говорится на сайте УЗ, определен перечень обязанностей, которые должны соблюдать железнодорожники в условиях пандемии коронавируса. 

«Поезда будут проходить усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Усилили и обработку постельного белья во время стирки. Таким образом, мы сможем обеспечить все предусмотренные санитарные нормы с учетом ограничений», — рассказал Иван Юрик.

Сообщается, что проводники будут ежечасно во время рейса проводить уборку: мыть санузлы, пол в салоне вагона, протирать поручни, дверные ручки, кнопки и т. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым смогут пользоваться пассажиры, размещены также рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина.

В «Укрзализныце» указали, что пассажирам рекомендовано «меньше передвигаться по вагонам». Временно в поездах не будут предлагать пассажирам напитки и кондитерские изделия, а кипяток, при необходимости, будет предоставляться пассажирам в собственную посуду.

По данным компании, также увеличена периодичность уборки и дезинфекции помещений на железнодорожных вокзалах, где находятся пассажиры. У железнодорожных касс нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Дикторы вокзалов по громкой связи будут напоминать правила пребывания в помещениях вокзалов, а при входе на вокзалы железнодорожники будут проводить температурный скрининг всех посетителей.

В «Укрзализныце» уверяют, что поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят дополнительные инструктажи и медосмотр.

«Но для восстановления перевозочного процесса в новом формате должны подготовиться не только железнодорожники, но и пассажиры. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон», — сказал Юрик.

Согласно решению Кабинета министров, с 1 июня планируется возобновление железнодорожных пассажирских перевозок в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. Также возобновят межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. В случае осуществлении перевозок в регионы, в которых не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом спереди и сзади.

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