Как и когда в Украине возобновятся пассажирские перевозки. Перечень

С 22 мая в Украине постепенно начнет восстанавливаться работа транспорта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



Главные условия возобновления работы транспорта — менее 12-ти новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения в течение семи дней, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%.



В случае выполнения этих условий:



• с 22 мая — возобновляются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;



• с 25 мая — перевозки пассажиров в метро;



• с 1 июня — железнодорожные пассажирские перевозки;



• с 1 июня — межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом;



• с 15 июня — авиасообщение.



Криклий отметил, что обязательными требованиями остаются масочный режим, температурный скрининг и постоянная дезинфекция транспорта.



Срок карантина в Украине продлен до 22 июня.

По состоянию на утро 20 мая в Украине выявлено 19 230 случаев заболевания коронавирусом. Из них 5 955 пациентов выздоровели, а 564 — умерли.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.