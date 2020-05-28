«ДНР» признала, что железнодорожникам задолжали зарплату

В группировке «ДНР» признали задолженность по заработной плате перед железнодорожниками. Об этом сообщается в Telegram-канале главы группировки Дениса Пушилина.



Он назвал «пассивной» работу так называемого начальника железной дороги, подконтрольной боевикам, Владимира Кабация. И пообещал, что к нему будут применены «меры дисциплинарного воздействия».

Работники подконтрольного группировке «ДНР» предприятия «Донецкая железная дорога» написали коллективные обращения к руководству предприятия с требованием выплатить зарплату за два года, а также улучшить условия работы.