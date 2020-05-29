За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, общее число случаев достигло 501. Об этом сообщает «министерство здравоохранения формирования».



Кроме того, зарегистрировано две новых смерти — мужчина в возрасте 66 лет и женщина в возрасте 79 лет.



Уточняется, что новые случаи заболевания были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 5 медицинских работников и один ребенок трех лет. При этом за сутки были выписаны 16 пациентов, которые выздоровели.



Таким образом, из общего числа заболевших на лечении остаются 357 пациентов. 127 человек уже выписаны, а 17 — умерли.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



На подконтрольной властям части Луганской области было выявлено всего 45 заболевших.