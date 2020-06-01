«ДНР» не исследовала тесты на коронавирус в воскресенье

На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области в воскресенье исследования на заболевание коронавирусом COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



В связи с этим статистика по заболеваемости коронавирусом осталась неизменной. Всего выявлено 539 случаев COVID-19. Из них на лечении остаются 387 пациентов, выписаны 134 человека, умерли 18 человек.

У Министерства здравоохранения Украины отсутствуют данные о ситуации с коронавирусом в неподконтрольных районах Донбасса и в аннексированном Крыму.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.