Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ООН: За время военных действий на Донбассе были ранены почти 400 детей

01 июня 2020, 21:35

ООН: За время военных действий на Донбассе были ранены почти 400 детей

По данным мониторинговая миссия ООН по правам человека, за шесть лет в результате вооруженного конфликта на востоке Украины по меньшей мере 147 детей погибли и 392 были ранены. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«С 14 апреля 2014 года по 31 мая 2020 года не менее 147 детей (98 мальчиков и 49 девочек) погибли и 392 (237 мальчиков, 139 девочек и 16 детей, пол которых пока не установлен) были ранены в результате вооруженного конфликта на востоке Украины», — говорится в заявлении.

Сообщается, что около 60% случаев гибели или ранения среди детей произошли в результате обстрелов. Еще 32,4% — в результате минных инцидентов и обращения с взрывоопасными пережитками войны; и 6,7% — в результате других инцидентов, связанных с конфликтом, или когда точные причины гибели или ранения пока еще не установлены.

«Мы призываем все стороны вооруженного конфликта строго выполнять свои обязательства согласно международному праву по защите детей во время вооруженного конфликта. Каждый ребенок имеет право на защиту и заслуживает мирное детство», — отметили в миссии.

Отмечается что дети, которые погибли на борту рейса MH17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года, не включены в эту статистику.

ТЕГИ

Организации
Оон
Прочее
война на Донбассе конфликт на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:46
«ДНР» проведет военный парад в один день с Россией
18:32
«ДНР» смягчает карантин: детям разрешили гулять самостоятельно, возобновляется работа бассейнов
16:45
«ДНР» раскрыла, скольких пациентов с COVID-19 готовы принять больницы
13:06
«Спартак» из Донецка выступит в чемпионате России по мини-футболу. Президент клуба — «министр ДНР»
12:47
Почти полтысячи человек смогли пересечь КПВВ Донбасса с момента закрытия на карантин
11:49
«ДНР» не исследовала тесты на коронавирус в воскресенье
10:57
В Донецке жители затопленных домов перекрывали дорогу
10:56
«ЛНР» подтвердила 419 случаев коронавируса
22:09
Главные события Донбасса за неделю
10:49
«ДНР» подтвердила 7 новых случаев COVID-19. Всего в ОРДО — 539
21:35
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
14:04
Возле патруля ОБСЕ произошел взрыв на блокпосте боевиков
10:36
«ЛНР»: Два человека погибли, трое ранены в результате взрыва в Красном Луче
10:27
«ДНР» сообщила о 18-й смерти от коронавируса. Всего случаев заболевания — 532
10:19
«ЛНР»: В ОРЛО уже 405 случаев COVID-19
все новости
21:35
ООН: За время военных действий на Донбассе были ранены почти 400 детей
20:39
СБУ: По программе «Тебя ждут дома» вернулись почти 400 человек
19:25
ООН просит улучшить правила выдачи разрешений на пропуск через КПВВ во время карантина
18:46
«ДНР» проведет военный парад в один день с Россией
18:42
«Слуга народа» поддержала назначение нардепа Ткаченко главой Минкульта
18:32
«ДНР» смягчает карантин: детям разрешили гулять самостоятельно, возобновляется работа бассейнов
17:31
Судью из Донецкой области подозревают в решениях в интересах рейдеров на более чем 164 млн гривен
17:01
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля
16:45
«ДНР» раскрыла, скольких пациентов с COVID-19 готовы принять больницы
16:33
Кремль не видит позитивной динамики в развитии диалога с Украиной и Грузией
15:35
В Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро. Его задержали
14:43
Зеленский призвал не втягивать Украину в американские выборы из-за «пленок Байдена»
14:05
Ермак: Более 400 тысяч детей на Донбассе находятся под угрозой из-за конфликта
13:06
«Спартак» из Донецка выступит в чемпионате России по мини-футболу. Президент клуба — «министр ДНР»
12:49
Штаб ООС: Украинский военный был ранен в результате атаки беспилотника боевиков
все новости
ВИДЕО
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
30 мая, 21:35
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
29 мая, 07:50
Что происходит с экономикой в городах под контролем «Л/ДНР» ►
28 мая, 21:01

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция