ООН: За время военных действий на Донбассе были ранены почти 400 детей

По данным мониторинговая миссия ООН по правам человека, за шесть лет в результате вооруженного конфликта на востоке Украины по меньшей мере 147 детей погибли и 392 были ранены. Об этом сообщает пресс-служба организации.



«С 14 апреля 2014 года по 31 мая 2020 года не менее 147 детей (98 мальчиков и 49 девочек) погибли и 392 (237 мальчиков, 139 девочек и 16 детей, пол которых пока не установлен) были ранены в результате вооруженного конфликта на востоке Украины», — говорится в заявлении.



Сообщается, что около 60% случаев гибели или ранения среди детей произошли в результате обстрелов. Еще 32,4% — в результате минных инцидентов и обращения с взрывоопасными пережитками войны; и 6,7% — в результате других инцидентов, связанных с конфликтом, или когда точные причины гибели или ранения пока еще не установлены.



«Мы призываем все стороны вооруженного конфликта строго выполнять свои обязательства согласно международному праву по защите детей во время вооруженного конфликта. Каждый ребенок имеет право на защиту и заслуживает мирное детство», — отметили в миссии.



Отмечается что дети, которые погибли на борту рейса MH17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года, не включены в эту статистику.