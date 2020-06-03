Правительство приняло решение смягчить карантин с 5 июня

Кабинет министров Украины на заседании 3 июня одобрил очередное ослабление карантина в Украине. Оно касается заведений общественного питания, церквей и пожилых людей.
Ослабления озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. Так, с 5 июня в позволят:
«В случае несоответствия эпидситуации в регионе признакам для послабления противоэпидемических мер на протяжении трех дней подряд, региональная комиссия про техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается на внеочередное заседание и принимает решение об отмене ослабления некоторых противоэпидемических мер исходя из оценки текущей эпидситуации в регионе», — добавил премьер.
Ранее правительство на заседании одобрило прект закона, который позволит ввести учет трудовой деятельности сотрудников в электронной форме. Закон может вступить в силу только после его принятия Верховной Радой.
Также в Кабмине решили, что в Украине с 5 июня будут разрешены внутренние авиаперелеты, с 15 июня — заграничное авиасообщение.