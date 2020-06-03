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Правительство приняло решение смягчить карантин с 5 июня

03 июня 2020, 14:39

Правительство приняло решение смягчить карантин с 5 июня

Кабинет министров Украины на заседании 3 июня одобрил очередное ослабление карантина в Украине. Оно касается заведений общественного питания, церквей и пожилых людей.

Ослабления озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль. Так, с 5 июня в позволят:

  • заведениям общественного питания принимать посетителей в помещениях, а не только на летних террасах, при условии соблюдения противоэпидемических мер;
  • проводить религиозные мероприятия в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 1,5 квадратных метра;
  • перевозить пассажиров легковыми автомобилями в количестве до 5 человек включая водителя (без учета детей до 14 лет);
  • лицам старше 60 лет не придерживаться самоизоляции;
  • проводить аккредитацию образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме.

«В случае несоответствия эпидситуации в регионе признакам для послабления противоэпидемических мер на протяжении трех дней подряд, региональная комиссия про техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается на внеочередное заседание и принимает решение об отмене ослабления некоторых противоэпидемических мер исходя из оценки текущей эпидситуации в регионе», — добавил премьер.

Ранее правительство на заседании одобрило прект закона, который позволит ввести учет трудовой деятельности сотрудников в электронной форме. Закон может вступить в силу только после его принятия Верховной Радой.

Также в Кабмине решили, что в Украине с 5 июня будут разрешены внутренние авиаперелеты, с 15 июня — заграничное авиасообщение.

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