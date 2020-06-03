Кабмин одобрил законопроект об электронной трудовой книжке

Кабинет министров на заседании одобрил прект закона, который позволит ввести учет трудовой деятельности сотрудников в электронной форме. Закон может вступить в силу только после его принятия Верховной Радой.



По словам министра социальной политики, законопроект предусматривает, что бумажная трудовая книжка как официальный документ будет передаваться человеку, а работодатель, по желанию сотрудника, должен будет вносить информацию в данную книжку и параллельно вести электронный учет.



Проект закона также предусматривает автоматическое назначение пенсий по возрасту через личные электронные кабинеты граждан на веб-портале админуслуг Пенсионного фонда. Кроме того, уменьшатся расходы на бумажный документооборот и упростится доступ к информации о стаже работника.

Напомним, Кабмин приравнял ID-паспорта и биометрические загранпаспорта к их электронным аналогам, которые отображаются в мобильном приложении «Дія». С февраля в этом приложении уже доступны электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля, а с марта — студенческие билеты.