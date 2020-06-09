ОБСЕ увидела грузовики у границы с Россией на Донбассе, где нет пунктов пропуска

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Донецкой области грузовики и прицепы, которые находились недалеко от границы с Россией. При этом в том районе, где

нет официальных пунктов пропуска на границе.



Об этом говорится в свежем отчете миссии.



Уточняется, что вечером 5 июня в лесном массиве примерно в 2,6 километра к востоку от села Глинка (60 км от Донецка) беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал не менее 6 прицепов и грузовиков, а также 2 легких грузовика. Они были припаркованы приблизительно в 400 метрах к северу от границы с РФ.



Примерно в 2 километрах к юго-востоку от села Степное (72 км от Донецка) этот беспилотник обнаружил около 7 машин, включая грузовики, прицепы и легкие грузовики (1 грузовик с заведенным двигателем), припаркованных возле лесополосы приблизительно в 200 м к северо-востоку от грунтовой дороги, ведущей к границе.

В ночь с 4 на 5 июня СММ ОБСЕ зафиксировала, как с территории России на подконтрольную боевикам территорию въехала автоколонна грузовиков военного типа.