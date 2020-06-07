ОБСЕ зафиксировала, как военные грузовики въехали из РФ в ОРДЛО

СММ ОБСЕ зафиксировала, как с территории РФ на подконтрольную боевикам территорию въехала автоколонна грузовиков военного типа, а также грузовики, которые направлялись из ОРДЛО в РФ. Об этом сообщается в отчете миссии.



Две автоколонны беспилотник СММ зафиксировал в период между 20:40 4 июня и 00:24 5 июня. Грузовики пересекали украинско-российкскую границу в месте, где нет контрольно-пропускных пунктов.



По данным СММ, на подконтрольную боевикам территорию въехали 16 грузовиков и автомобилей военного типа. Впоследствии два автомобиля отделились от колонны и выехали с территории Украины.



Позже БПЛА «увидел» вторую автоколонну из пяти грузовиков военного типа, которые въехали в Украину, после чего первая колонна отправилась в восточном направлении и выехала из Украины.



Грузовики и сопровождающие автомобили пересекали границу вблизи подконтрольных «ЛНР» населенных пунктов Черемшино и Нижнедеревечка.



Вскоре к колонне присоединились 3 транспортных средства военного типа, стоявших в лесополосе, и еще 2 грузовика военного типа, приехавших из восточного направления. Вторая автоколонна, теперь состоящая из 10 транспортных средств, отправилась по грунтовым дорогам к объекту в неподконтрольном правительству Луганске.



СММ ранее фиксировала в этом районе автоколонны грузовиков ночью в октябре 2019 года.