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ОБСЕ зафиксировала, как военные грузовики въехали из РФ в ОРДЛО

07 июня 2020, 18:20

ОБСЕ зафиксировала, как военные грузовики въехали из РФ в ОРДЛО

СММ ОБСЕ зафиксировала, как с территории РФ на подконтрольную боевикам территорию въехала автоколонна грузовиков военного типа, а также грузовики, которые направлялись из ОРДЛО в РФ. Об этом сообщается в отчете миссии.

Две автоколонны беспилотник СММ зафиксировал в период между 20:40 4 июня и 00:24 5 июня. Грузовики пересекали украинско-российкскую границу в месте, где нет контрольно-пропускных пунктов.

По данным СММ, на подконтрольную боевикам территорию въехали 16 грузовиков и автомобилей военного типа. Впоследствии два автомобиля отделились от колонны и выехали с территории Украины.

Позже БПЛА «увидел» вторую автоколонну из пяти грузовиков военного типа, которые въехали в Украину, после чего первая колонна отправилась в восточном направлении и выехала из Украины.

Грузовики и сопровождающие автомобили пересекали границу вблизи подконтрольных «ЛНР» населенных пунктов Черемшино и Нижнедеревечка.

Вскоре к колонне присоединились 3 транспортных средства военного типа, стоявших в лесополосе, и еще 2 грузовика военного типа, приехавших из восточного направления. Вторая автоколонна, теперь состоящая из 10 транспортных средств, отправилась по грунтовым дорогам к объекту в неподконтрольном правительству Луганске.

СММ ранее фиксировала в этом районе автоколонны грузовиков ночью в октябре 2019 года.

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