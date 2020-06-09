Пятый день забастовки на шахте «ЛНР»: под землей более сотни горняков

На шахте «Комсомольская» в подконтрольном боевикам Антраците Луганской области пятые сутки продолжается забастовка горняков. Под землей находятся 119 горняков, которые с 5 июня требуют погасить задолженность по зарплате за март, апрель и частично за май.



Как пишет местная газета «Рабочий контроль», сегодня на шахте отключили электроэнергию, в результате чего не работали водоотлив и вентиляция на предприятии. По состоянию на 12:30 подача электроэнергии восстановлена.



Также продолжается забастовка на шахте им. Вахрушева в Ровеньках.



На фоне этого в Антрацитовом районе третьи сутки не работает связь мобильного оператора Vodafone. В группировке «ЛНР» утверждают, что причиной является повреждение оборудования компании на подконтрольной Украине территории. В «Vodafone-Украина» на данный момент никак не прокомментировали данную ситуацию.



Частично на подконтрольной боевикам территории не работает связь оператора «ЛНР» «Лугаком». Протестующие связывают это с намерениями «ЛНР» помешать забастовке.

Ранее группировка «ЛНР» ограничила пропуск в Антрацит, где продолжается забастовка горняков шахты «Комсомольская», требующих погасить задолженность по зарплате.